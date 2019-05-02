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Arkas Spor'da hedef 5. şampiyonluk

- Basın sözcüsü Uğur Özden:"Oyuncularımız şampiyonluğa inandı ve bunu sahada gösteriyorlar"

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:04
Arkas Spor'da hedef 5. şampiyonluk

İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, oyuncularının şampiyonluğa inandığını ifade etti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, play-off final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

Final serisinde 2-0 geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

"Voleybolda son yılların en güzel final serisi oynanıyor. Oyuncularımız şampiyonluğa inandı ve bunu sahada gösteriyorlar. Önümüzde son bir maç kaldı. Onu da kazanarak 5. şampiyonluk kupasını müzemize götürmek istiyoruz. Dolayısıyla taraftarımızın desteği daha da çok önem kazandı."

Arkas Spor, Voleybol Efeler Ligi play-off finalinde İstanbul'daki 2 karşılaşmayı kaybetmesine rağmen İzmir'deki müsabakalarda seride 2-2 eşitliği yakaladı.

Fenerbahçe ile Arkas Spor arasındaki play-off final serisinin son maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mavi-beyazlı ekip, maçı kazanması halinde 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015'ten sonra 5. şampiyonluğuna ulaşacak.


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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:04
  1. Arkas Spor
  2. Efeler Ligi
  3. şampiyonluk
  4. Voleybol

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