Arkas Spor, Fransa deplasmanında CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ilk 4 maçını kaybeden mavi-beyazlı ekip yarın Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun beşinci maçında yarın Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak. Grupta ilk 4 maçında galip gelemeyen ve gruptan çıkma şansı kalmayan Arkas Spor, İzmir'de 3-0 yenildiği Tours'la yarın TSİ 22.00'de Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakemler Finlandiya'dan Kenneth Aro ve Almanya'dan Sabine Witte görev yapacak. Avrupa kupalarında 102. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 101 müsabakada 53 galibiyet ve 48 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 13 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.