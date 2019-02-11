Arkas Spor, Fransa deplasmanında
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ilk 4 maçını kaybeden mavi-beyazlı ekip yarın Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak11 Şubat 2019 Pazartesi 10:03
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun beşinci maçında yarın Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak.
Grupta ilk 4 maçında galip gelemeyen ve gruptan çıkma şansı kalmayan Arkas Spor, İzmir'de 3-0 yenildiği Tours'la yarın TSİ 22.00'de Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Müsabakada hakemler Finlandiya'dan Kenneth Aro ve Almanya'dan Sabine Witte görev yapacak.
Avrupa kupalarında 102. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 101 müsabakada 53 galibiyet ve 48 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 13 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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