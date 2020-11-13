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Aktüel Arjantin'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için şükür namazı kılındı
Aktüel

Arjantin'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için şükür namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:41:33 -
Arjantin'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için şükür namazı kılındı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin’de, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferinde hayatını kaybeden askerler için cenaze, kurtarılan bölge için de şükür namazı kılındı.

Arjantin İslam Merkezine (CIRA) bağlı, başkent Buenos Aires'te bulunan Ahmad Camisi'nde, cuma namazı sonrasında Dağlık Karabağ'ın kurtarılması sürecinde şehit olan Azerbaycan askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından, camidekiler Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması vesilesiyle şükür namazı kılarak, dua etti.


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