Arınç, İmamoğlu'na sahip çıktı: Yapmayın diye yalvardım

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili konuşan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç "Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım" dedi.

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyeti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bunu yapmayın diye yalvardım"

"İmamoğlu'na yönelik davayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Arınç "Damdan düşen halini damdan düşen bilir diyorlarsa Ekrem İmamoğlu ile başka olaylar arasında paralel kurmak çok mümkün. Ben 5 yıl ağır hapse mahkum oldum. 2 sene sonra beraat ettim. Ardından milletvekili, Meclis Başkanı, Başbakan yardımcısı oldum. Sayın Cumhurbaşkanı da hapis yattı, Başbakan oldu, şimdi Cumhurbaşkanı. Bütün bunları yapan bir insanın 'biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin' derseniz, benim 3 sene evvel konferanslara bakınız, bu kişiyi büyütürsünüz. Hiç de emeline ulaşamazsınız. Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar ama. Her şey aşikar, bu hakim şöyle demiş, o hakim araya girmiş vs. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bugün her şey ortada. Sosyal medya bir taraftan, bir taraftan çıkan fotoğraflar. Sonuç itibariyle söylüyorum." dedi.

HDP'nin kapatılması davası

HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Arınç "Milli Nizam Partisi kapatıldı, MSP kapatıldı. Arkadan Refah Partisi birinci partiyken kapatıldı. Fazilet'i de kapattılar. Utanmadılar AK Parti'yi de kapatmak istediler. Aklımız fikrimiz düşüncemiz ne yaptık da bizi kapatmak istediler. Hukuken karşılığı yok. Ama muvaffak olamadılar. 1 oy farkıyla kapatılmaktan para cezasıyla kurtulduk. Bu kadar partisi kapatılmış bir insan parti kapatmaya sıcak bakabilir mi, bakmaz. Bu şu demek değil; biz 2010 referandumda Cumhurbaşkanımızın güzel düşüncesiyle artık bundan sonra Türkiye parti kapatmak ayıbından kurtulsun diye teklif sunduk. O tarihte partinin adı BDP'ydi. Girmediler, girselerdi oylanacak, kabul edilecek ve referanduma gidilecek." dedi.

"HDP kapatılırsa bir şey kaybetmez"

İddianameyi okuduğunu belirten Arınç "İlgililerle görüştüm. Bizim hakkımızda açılan davaya benzemiyor. AK Parti hakkına açılan dava sadece sosyal medyada birkaç haberden ibaretti. Burada delilli, ispatlı ve itiraflı birtakım suçlar anlatılmış. Bunların esasen bir kısmı cezaevinde. Yani bağırmışlar sanki 'gel beni kapat' diye. Burada hukuken kapatılabilir. Bunların zaten korkusu yok. Bunlarda harf kalmadı. Önemli olan o tabanı sahiplenebilmek. O taban onları sahiplendiği müddetçe böyle bir parti siyasette devam edecek demektir. AYM elbette hukuken düşünecek. Birileri ertesi gün kapatılsın, ikinci gün kapatılsın diyor. AYM bunlara uymadı. Bunların hepsinin belli süreci var. Siyasi olarak kapatıldığı zaman HDP bundan bir şey kaybetmez. Yedek partileri hazırdır. Artık Türkiye bunu kaldıramaz. Hayır kapatılır diyenlere, doğru kapatılabilir ama AYM bu kararda bazı şeyleri dikkate alır diye düşünüyorum. HDP'yi çok sevdiğimden, savunduğumdan değil. Siyasi sonuçları itibariyle bir fayda sağlamayacak diye düşünüyorum. AK Parti olarak bizim de partimize el konulmuştu. Bu kapatılacağı anlamına gelmez." diye konuştu.