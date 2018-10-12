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Arda’nın ifadesi ortaya çıktı… ‘Tabancayı yanıma koydum, alırken kazayla patladı…’

Arda Turan akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Yaklaşık 3 saat İfade veren Arda Turan daha sonra serbest bırakıldı. Arda'nın ayrıca hastanede kullandığı silahı da emniyete teslim ettiği öğrenildi. Arda emniyetteki ifadesinde Berkay ile tartıştıklarını ve ona vurduğunu ancak eşini taciz etmediğini söyledi. Arda daha sonra hastaneye gittiğini belindeki silahı Berkay'a vererek 'al bana sık' dediğini ancak silahın bu sırada kendi kendine patladığını iddia etti. Ünlü futbolcu ayrıca Berkay'ın da kendisine "Ben seni tanıyorum kaptan. Sorun yok" dediğini iddia etti.

12 Ekim 2018 Cuma 06:35
Arda’nın ifadesi ortaya çıktı… ‘Tabancayı yanıma koydum, alırken kazayla patladı…’

Sabaha karşı bir gece kulübünde Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan gerginlik konusunda son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor.

Arda Turan'ın gece kulübünde yaşanan gerginlik sonrasında hastaneye giden Berkay'ın peşinden hastaneye gittiği ve burada bir el ateş ettiği basına yansımıştı.


Kısa süre önce basına yansıyan olayın polis tutanağında da Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili olarak Arda Turan'ın kasten yaralama ve silahla tehditten yakalanması talimatını verdiği öğrenilmişti.

Gelen son dakika haberine göre ise Arda Turan, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde olay hakkında yaklaşık 3 saat boyunca ifade verdi. Turan ifadesinin ardından sonra buradan ayrıldı. 

İşte Arda'nın emniyetteki ifadesi


Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde hakkındaki iddialarla ilgili sorgulanan Arda Turan, ifadesinde, "Ben eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum.

Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır." dedi.

Arda Turan ifadesinin devamında, "Berkay'ın gittiği hastaneyi öğrenerek taciz iddiasının doğru olmadığını söylemek için peşinden gittim. Yanına gittiğimde, 'Ben buradayım eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada ben senden şikayetçi de olmayacağım'
dedim ve tabancayı yanına koydum. Berkay da bu sözlerim üzerine, 'Kaptan yok ben seni severim, tamam sorun yok, inanmıyorum.' dedi.

Berkay böyle söyleyince ben de hastaneden ayrılmak için tabancayı koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı." dedi.

Arda Turan'ın polis tarafından el konulan tabancasının da ruhsatlı olduğu bildirildi.

Berkay'ın avukatı: basına yansıyan haberler doğru

Öte yandan olay ile ilgili açıklama yapan şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer ise olayın basına yansıyan şeklinin doğru olduğunu kendilerini de gerekli yasal başvuruları yaparak yasal süreci başlattıklarını belirtti.


Avukat Mermer sözlerini şöyle sürdürdü; "Basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söylemek durumundayım. Özellikle bu aşama da müvekkilimin eşi Özlem Şahin'in yapmış olduğu açıklamalar zaten olayın hem çıkış nedenini hemde gerçekleşme şeklini açıklığa kavuşturmuştur.

Olay resmi mercilere aksettirilmiştir. Biz ilgili mercilere şikayetlerimizi yaptık. Arda Turan'ın yapmış oldukları olayın neresinden bakarsanız bakın gerçekten çok çirkindir. İzahı dahi olmayan bir durumdur.

Bu konuda olayın gerçekleşme şekline göre cumhuriyet savcısı zaten gerekli iddianameyi hazırlayacaktır. Biz de bu aşama da ce dava aşamasında olayın takipçisi olacağız. Ayrıca yasal süreçte bazı davalarda açabiliriz."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 06:35
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