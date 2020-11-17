Arda Turan kaç yaşında? | Arda Turan nereli?

Arda Turan 30 Ocak 1987'de İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi.

Futbola da Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki Altıntepsi Makelspor'da başladı. 1997'den 2000 yılına kadar bu kulüpte oynadı. 2000 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2005 yılına kadar alt yapıda oynadı. 2005-06 sezonunun ikinci yarısında Manisaspor'a kiralandı. Ankaragücü'ne karşı deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmada, hem kulüp kariyerindeki hem de Süper Lig'deki ilk golünü attı. Ayrıca bu maç Manisaspor formasıyla çıktığı ilk resmi karşılaşma oldu.

Manisaspor'da yarım sezon forma giyen Turan daha sonra Galatasaray'a döndü. Sarı kırmızılı forma ile ilk resmî maçına, 22 Ocak 2005 tarihinde Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Galatasaray'ın 9 Ağustos 2006 tarihinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme Turu'nda Mladá Boleslav karşısında 5-2 kazandığı karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist yaptı. Böylece Galatasaray forması altında ilk resmi golünü attı.

Galatasaray’da başarılı bir kariyer elde eden Arda Turan, 12 Ağustos 2011 tarihinde İspanyol kulübü Atlético Madrid ile 4 yıllık resmî sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid'te sergilediği başarılı performansla Arda Turan, 11 Temmuz 2015 tarihinde Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turan, 13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren iki buçuk sezon kiralık olarak İstanbul Başakşehir takımına transfer oldu.

2008 yılında İspanyol spor dergisi Don Balón tarafından, 1987 ve üstü doğumlu 100 yıldız futbolcu arasında en iyi 8. futbolcu seçildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2009 yılının en popüler aktif futbolcusu olarak gösterildi. 2015 yılında GQ dergisi tarafından Yılın Adamı seçildi.

Arda Turan 2020-2021 sezonu öncesinde Galatasaray'a imza attı.

Arda Turan'ın başarıları:

Galatasaray

2007-2008 Süper Lig Şampiyonluğu

2004-2005 Türkiye Kupası

2008 Türkiye Süper Kupası

Atletico Madrid:

2012 UEFA Süper Kupası

2011-2012 UEFA Avrupa Ligi

2013-2014 La Liga

2012-2013 Copa del Rey

2014 Supercopa de España

Barcelona:

2015 UEFA Süper Kupası

2015 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2015-2016 La Liga

2015-2016 Copa del Rey

2016 Supercopa de España