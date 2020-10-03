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Ekonomi Arçelik, Çin’deki üretim tesisini aldığı fiyatın iki katına sattı
Ekonomi

Arçelik, Çin’deki üretim tesisini aldığı fiyatın iki katına sattı

Arçelik, Çin'in Changzhou kentinde bulunan üretim tesisini 112,5 milyon yuan (16,5 milyon dolar), yani yaklaşık 128 milyon lira bedel ile satmak için sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:57:00 -
Arçelik, Çin’deki üretim tesisini aldığı fiyatın iki katına sattı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün akşam yapılan açıklamada anlaşmanın Arçelik'in tamamına sahip olduğu Beko Electrical Appliances ile Jiangsu Konka Smart Home Appliances arasında yapıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Arçelik, satış sonrası konsolide bilançosunda 27 milyon lira maddi duran varlık satış zararı muhasebeleştirecek.

Arçelik, yaptığı açıklamada Çin'in stratejik bir pazar olduğunu belirterek daha önce üretim, ihracat ve satış yapan Beko Electrical Appliances şirketinin bundan sonra satış ve pazarlama faaliyeti yürüteceğini açıkladı.

8 milyona aldığı tesisi iki katına sattı

Arçelik’in 2007 yılında yıllık 200 bin adet önden yüklemeli çamaşır makinesi üretim kapasine sahip olan üretim tesisini, hisselerinin yüzde 100’ünü 60 milyon Çin yuanı (8 milyon dolar) karşılığı bedelle satın almıştı.

 

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