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Sağlık Araştırmalar kanserli hastaların ortak noktasını ortaya çıkarttı!
Sağlık

Araştırmalar kanserli hastaların ortak noktasını ortaya çıkarttı!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 13:48:00 - 2024-05-13 13:58:34
Araştırmalar kanserli hastaların ortak noktasını ortaya çıkarttı!

İsveç'te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu belirlendi.

İsveç'te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Hindustan Times'ın haberine göre, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.

Öne çıkan kanser türleri; meme, bağırsak, rahim ve böbrek

Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.

Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

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