Araplarla aynı sitede oturmaktan gocunmayan fenomenden 'değişik' tepki! Reklamlardan rahatsız oldu
Arap turistlerin yaşadığı lüks apartmanda oturmaktan gocunmayan Oğuzhan Uğur isimli fenomen, asansördeki Arapça reklamlardan rahatsız oldu.
yeniakit.com.tr
Arap turistlerin yaşadığı lüks apartmanda oturmaktan gocunmayan Oğuzhan Uğur isimli fenomen, asansördeki Arapça reklamlardan rahatsız oldu.
'Değişik' bir zihniyetle tepkide bulunan Uğur, sosyal medyada yayınladığı videoda "Yok yok, yurtdışında değilim, burası benim evimin asansörü" ifadelerini kullandı.
Uğur'a cevap veren bazı vatandaşlar, "Araplara Türkçe reklam mı yapılacaktı" tepkisinde bulundu.