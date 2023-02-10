Araç sahipleri dikkat! Deprem uzmanı: Araç içerisinde uyuyanlar ve depremzedelere dikkat diyerek peş peşe uyardı!

Yaşanan 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi sebebiyle evleri hasar gören vatandaşlar, araçlarında konaklıyor. Uzmanlar araç içerisinde uyurken dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

ALARM KURUN!

Arabanız çalışır durumda olmasa bile içeriye karbonmonoksit gazı sızıyor. Kokusuz olan bu gaz uyku halini derinleştiriyor ve kişinin uyanamamasına neden oluyor. Bu durumun önüne geçebilmek için her 20 dakikada bir çalacak şekilde alarm kurun.

CAMLARI AÇIN!

Her 20 dakikada bir alarm kurarak araç içindeki camları açın ve içeriyi havalandırın. Hatta mümkünse dışarı çıkarak kendinize tam olarak geldiğinizden emin olarak yürüyün.

PENCERELERİ GEREKTİĞİ KADAR AÇIN

Araç içerisinde uyuduğunuz sırada cam açmanıza erek yok fakat birkaç saatten fazla uyuyacaksanız ve araç içerisinde tekseniz, pencereyi gerektiği kadar açık tutmak işinize yarayabilir. Başka birinin dışarıdan aracınızın içerisine müdahale edemeyeceği kadar camı açık tutabilirsiniz.

ARABALARI NEREYE PARK EDEBİLİRİZ?

Araçlarınızı mümkünse en güvenli yerlere park edin. Bunlar market otoparkları, spor salonu otoparkları, otel önü, hastane otoparkı, dinlenme tesisi, kamp alanları gibi yerler olabilir.