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Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Bakan duyurdu: Ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 15:42:00 -
Araç sahipleri dikkat! Bakan duyurdu: Ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

Yüksek hızlı tren projeleri

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.

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Yorumlar

Bilo

Sivas tren hattini 4 gözle bekliyorumm
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