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Aktüel AP'nin Sakharov Ödülü Belaruslu muhaliflere takdim edildi
Aktüel

AP'nin Sakharov Ödülü Belaruslu muhaliflere takdim edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:19:33 -
AP'nin Sakharov Ödülü Belaruslu muhaliflere takdim edildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü, bu yıl Belaruslu muhaliflere Parlamentoda düzenlenen törenle verildi.

Sakharov ödül töreni, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan AP Başkanı David Sassoli, Belarus muhalefetinin, özellikle de kadınların özgür bir ülkede yaşamak için aylardır cesurca büyük mücadele yürüttüğünü söyledi. Ağustostan beri gösteri düzenleyen muhalefetin kararlılığına saygı duyduklarını aktaran Sassoli, AB'nin Belarus halkını desteklediğini ifade etti.

Sassoli, "AB'nin mesajı açıktır. Belarus halkı demokratik haklarını kullanarak özgür ve adil bir ülkede yaşayabilmelidir." dedi.

Belaruslu muhalifler adına ödülü alan Svetlana Tikhanovskaya ise daha önce korku içinde yaşadıklarını, bu yıl durumun değiştiğini ve korku duvarlarını yıkmaya başladıklarını söyledi.

Tikhanovsya, "Bugün burada kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Arkamızda özgürlükleri için mücadele eden binlerce cesur Belaruslu olduğunu biliyoruz. Bu ödülü onlar adına alıyorum." diye konuştu.

"Belarus özgür olmadan Avrupa da özgür olamaz." diyen Tikhanovskaya, Avrupa'dan ve dünyadan Belarus muhalefetinin arkalarında durmalarını istedi. Tikhanovskaya, "Avrupa'dan daha cesur karar almasını bekliyoruz. Dayanışmanız çok değerli ama önemli olan eylemlerle bunu göstermektir." ifadesini kullandı.

Ödül, Sovyetler Birliği döneminin muhalifi fizikçi Andey Sakharov adına her yıl AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimden sonra muhalefet, "seçime hile karıştırıldığı" gerekçesiyle gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB), seçimin sonucunu tanımadığını açıklayarak, "seçimde hile yapıldığı, göstericilere yönelik şiddet kullanıldığı, muhalefete baskı uygulandığı ve muhaliflerin siyasi nedenlerle tutuklandığı" gerekçesiyle Belarus yönetiminden Lukaşenko dahil çok sayıda kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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