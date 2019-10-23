Antrikot ve Yenikapı yetmedi!.. AK Parti’nin hizmetini çalan şovmenden skandal karar!

yeniakit.com.tr Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı 26 Ekim’de hizmete açılacak. 2014 yılında yapımına başlanan Kent Ormanı için İBB’nin hazırladığı skandal afişler kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Göreve geldiği günden bu yana tatil ve şov yapmaktan başka işe fırsat bulamayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin yaptığı Kent Ormanı’nın üzerine kondu, işi yine şova dönüştürmeye çalıştı. AK Parti’nin hizmetinin üzerine konduğu yetmezmiş gibi İmamoğlu, bir de “İmara değil, halka açıyoruz” diyerek yeşil alan vurgusu yaptı. Sözde yeşil alanları savunan İmamoğlu’nun, bugün 5 bin metrekarelik ağaçlık araziyi satışa çıkarması da gözlerden kaçmadı. Aynı zamanda İBB’deki CHP grubu, AK Parti’nin önerisiyle belediye meclisine gelen yeşil alan önerisine ‘hayır’ oyu vermişti. Öneri, AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edilmişti.

“İmara değil, halka açıyoruz”

AK Parti’nin yaptığı Kent Ormanı, 26 Ekim’de CHP’li İmamoğlu tarafından hizmete açılacak. Açılış öncesi İmamoğlu, büyük skandal imza attı. Kent Ormanı’nı kendi icraatı gibi yansıtan İmamoğlu, reklam panolarına, “İmara değil, halka açıyoruz” yazarak büyük bir algı oluşturmaya çalıştı.

Bu mesajla yeşil alan vurgusu da yapan İmamoğlu’nun İBB belediye meclisindeki dostları yeşil alana karşı çıkmıştı. Bu durumu hatırlatan AK Partili Tevfik Göksu, “AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında ‘İmara değil, Halka açıyoruz’ ifadesinin kullanılması BASİT bir algıdır. Hatırlatmak isterim ki, Son İBB meclisimizde 295 bin m2 yeşil alana CHP Grubu HAYIR vermişti” açıklamasında bulundu.

5 bin metrekarelik alan satışa çıkıyor

İmamoğlu’nun tek skandalı, AK Parti’nin hizmetinin üstüne konup yeşil alan algısı yapması ve meclisteki yeşil alan önergesine hayır oyu vermesi değil... İmamoğlu, yeşil alan vurgusu yaptığı halde, bugün Beşiktaş’ta 144 milyon TL değerindeki 5 bin metrekarelik ağaçlık araziyi satışa çıkarıyor.

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi yakınında yer alıyor.