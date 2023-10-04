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Kültür - Sanat Antik kentte Roma dönemine ait çok kollu şamdan bulundu
Kültür - Sanat

Antik kentte Roma dönemine ait çok kollu şamdan bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:23:00 -
Antik kentte Roma dönemine ait çok kollu şamdan bulundu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti’nde yapılan kazılarda çok sayıda kılıç ve mızrak kalıntısının yanı sıra çok kollu büyük şamdan ortaya çıkartıldı.

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında 20 kişilik ekiple ağustosta başlayan kazıların bu yılki etabı tamamlandı.

Roma İmparatorluğu döneminde sınırı muhafaza etmek amacıyla askeri karargah olarak kullanılan antik kentte çalışma yapan ekip, lejyon (Eski Romalılarda piyade ve süvarilerden oluşan askeri birlik) kalesi ve mezarlarına yoğunlaştıkları 1,5 aylık kazı sırasında kaleye ait çok sayıda esere ulaşıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, “Bu tabakalar içerisinde çok sayıda Roma İmparatorluk döneminin silahlarıyla, kılıç ve diğer kalıntılarla karşılaştık. Bu bizim için çok önemli bir sonuç oldu. Yılın en önemli verilerinden birisi bu oldu” diye konuştu.

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