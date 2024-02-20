“Antep İşi Nakışı” UNESCO yolunda!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Antep İşi Nakışı”nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmesi için hazırlanacak dosyanın yazım çalıştayı, düzenlenen törenle başladı.

Yapımı büyük emek ve dikkat isteyen, Gazi şehirde çeyizlerin olmazsa olmazı Antep İşi Nakışı’nın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, dünyaya tanıtılması ve yenilikçi dokunuşlarla modern tasarımlarda yer alması için başlatılan çalışmanın ilk adımında uzman ekipler, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için hazırlanacak. Yapılacak dosya yazım çalıştayında geçmişten gelen kültürün yaşatılması, özellikleri, hikayesi ve kültürel motifleri ele alınacak.

Antep İşi El Nakışı’nın korunarak geleceğe aktarılmasının da amaçlandığı çalıştayın açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi’nin katılıyla Gaziantep Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda Antep İşi’nin yolculuğunun anlatıldığı “İlmek İlmek Antep İşi” kısa filmi izlendi.

“Her Antep İşi’nde başka bir hikaye var”

Açılış toplantısında konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, 2014 yılında Gaziantep’te göreve başladığında yaptıkları ilk işlerden birinin Kutnu Kumaşı’nın korunması, modern tasarımlara uyumu ve ortaya çıkan Kutnia Markası’nın başarısına değinerek, “Antep İşi deyip geçmeyeceksin büyük bir sabır var. İğne ile kuyu kazıma adeta. Ama orada bir genç kız aşkını anlatıyor, özgür olmak isteyen birinin kuşunu görüyorsunuz. Her Antep işinde başka bir hikaye var. Yüreğindeki sesi oraya yansıtmak istiyor. O sesle dünyaya seslenmek istiyor. Bunu geleceğe taşımak hepimizin üzerinde bir sorumluluk. Hepimizin baktığı bir yer var. Ya bunu yok sayıp tek tipleşerek küreselleşeceğiz. Bizim şehrimizin diğer şehirlerden bir farkı kalmayacak. Ya da bir medeniyet ve kültür şehriysek, en eski coğrafyada yerleşim olarak büyük bir emanet var üstümüzde” dedi.

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“Annelerden aldığımız geçmişi gelecek nesillere taşıyacağız”

Her nakışın diğerinden farklı ve özgün olduğunu belirten ve çocukluğundan Antep işi ile ilgili hatıralarının anlatan Başkan Şahin, “Burada bir hayat, hikaye, ekonomi var. Bu eserleri dünyaya tanıttığımızda uluslararası bir vizyon ve pazara girmiş olacağız. Gastronomiye başladığımızda en iyi hocalarla çalıştık, hikayeleştirdik. Bu hikayeyi ise iyi bir tasarımla dünyaya tanıtacağız. Bizim değerlerimiz çok büyük. Bunu dünyaya iyi pazarlarsak bir ekonomi oluşacak. Uluslararası bir dünya başka bir yere gidiyor. Bunu iyi yakaladığımızda bu şehri kültürel mirasın başkenti yapabiliriz. Anadolu bu zaten. Biz örnek ve lider bir şehiriz. Annelerden aldığımız geçmişi gelecek nesillere taşıyacağız. Yeni dönemde bunun için Tasarım A.Ş.’yi kuracağız. UNESCO’ya girdiğimizde bunu dünyaya çok iyi tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

“Özellikle çocuklarımızı bu miraslarla tanıştırmak için çok çabalıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ise kurum olarak 2016 yılından itibaren listeler için yoğun çalışmalar başlattıklarını belirterek, “Dün akşam ufak bir araştırma yaptım. Büyükşehir Belediyesi’nin kanalına girdim ve Antep işi ile ilgili videoda ‘Gönülden geçen, dile gelemeyen duyguların ilmek ilmek dokunduğu el sanatı, yüzlerce yıllık bir gelenek, ipliğin motifler ile olan aşkı’. Bu mirasların yaşatılması, önce bugüne sonra geleceğe taşınması konusunda neler yapabiliriz, bunları çalışmaya başladık. Özellikle çocuklarımızı bu miraslarla tanıştırmak için çok çabalıyoruz” diye konuştu.