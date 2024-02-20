  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mansur Yavaş'ı ifşa etti! 'Adrese teslim ihale veriyor!'

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Bahçeli’den fiyat anarşistlerine çok sert tepki: Hesabı sorulmadan huzur nasıl temin edilecek?

Laikçi yobazlar şizofreni atağa geçiriyorlar: Ekrem giderse şeriat gelirmiş!

İSPARK'ta büyük vurgun! Yılbaşında 2.5 saat sistem gitti, 08.00-10.30 arası neler oldu?

Mısır ve Yunanistan baskı yaptı! Hafter soytarısından skandal Türkiye kararı

Türkiye ittifakı değil terör ittifakı! CHP Kandil'e teslim oldu

İnsan için 2024'te yapay zekâ çalışacak: 'giyilebilir' olacak! Akılalmaz olay resmen açıklandı! bekleyin mesajı verdiler

Serkan Toper, Faruk Aksoy'u yerin dibine soktu! Ekrem İmamoğlu detayı olay
Kültür - Sanat “Antep İşi Nakışı” UNESCO yolunda!
Kültür - Sanat

“Antep İşi Nakışı” UNESCO yolunda!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 14:06:00 - 2024-02-20 14:08:41
"Antep İşi Nakışı" UNESCO yolunda!

Gaziantep'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için dosya yazım çalıştayı başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Antep İşi Nakışı”nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmesi için hazırlanacak dosyanın yazım çalıştayı, düzenlenen törenle başladı.

Yapımı büyük emek ve dikkat isteyen, Gazi şehirde çeyizlerin olmazsa olmazı Antep İşi Nakışı’nın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, dünyaya tanıtılması ve yenilikçi dokunuşlarla modern tasarımlarda yer alması için başlatılan çalışmanın ilk adımında uzman ekipler, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için hazırlanacak. Yapılacak dosya yazım çalıştayında geçmişten gelen kültürün yaşatılması, özellikleri, hikayesi ve kültürel motifleri ele alınacak.

Antep İşi El Nakışı’nın korunarak geleceğe aktarılmasının da amaçlandığı çalıştayın açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi’nin katılıyla Gaziantep Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda Antep İşi’nin yolculuğunun anlatıldığı “İlmek İlmek Antep İşi” kısa filmi izlendi.

“Her Antep İşi’nde başka bir hikaye var”

Açılış toplantısında konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, 2014 yılında Gaziantep’te göreve başladığında yaptıkları ilk işlerden birinin Kutnu Kumaşı’nın korunması, modern tasarımlara uyumu ve ortaya çıkan Kutnia Markası’nın başarısına değinerek, “Antep İşi deyip geçmeyeceksin büyük bir sabır var. İğne ile kuyu kazıma adeta. Ama orada bir genç kız aşkını anlatıyor, özgür olmak isteyen birinin kuşunu görüyorsunuz. Her Antep işinde başka bir hikaye var. Yüreğindeki sesi oraya yansıtmak istiyor. O sesle dünyaya seslenmek istiyor. Bunu geleceğe taşımak hepimizin üzerinde bir sorumluluk. Hepimizin baktığı bir yer var. Ya bunu yok sayıp tek tipleşerek küreselleşeceğiz. Bizim şehrimizin diğer şehirlerden bir farkı kalmayacak. Ya da bir medeniyet ve kültür şehriysek, en eski coğrafyada yerleşim olarak büyük bir emanet var üstümüzde” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Annelerden aldığımız geçmişi gelecek nesillere taşıyacağız”

Her nakışın diğerinden farklı ve özgün olduğunu belirten ve çocukluğundan Antep işi ile ilgili hatıralarının anlatan Başkan Şahin, “Burada bir hayat, hikaye, ekonomi var. Bu eserleri dünyaya tanıttığımızda uluslararası bir vizyon ve pazara girmiş olacağız. Gastronomiye başladığımızda en iyi hocalarla çalıştık, hikayeleştirdik. Bu hikayeyi ise iyi bir tasarımla dünyaya tanıtacağız. Bizim değerlerimiz çok büyük. Bunu dünyaya iyi pazarlarsak bir ekonomi oluşacak. Uluslararası bir dünya başka bir yere gidiyor. Bunu iyi yakaladığımızda bu şehri kültürel mirasın başkenti yapabiliriz. Anadolu bu zaten. Biz örnek ve lider bir şehiriz. Annelerden aldığımız geçmişi gelecek nesillere taşıyacağız. Yeni dönemde bunun için Tasarım A.Ş.’yi kuracağız. UNESCO’ya girdiğimizde bunu dünyaya çok iyi tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

“Özellikle çocuklarımızı bu miraslarla tanıştırmak için çok çabalıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ise kurum olarak 2016 yılından itibaren listeler için yoğun çalışmalar başlattıklarını belirterek, “Dün akşam ufak bir araştırma yaptım. Büyükşehir Belediyesi’nin kanalına girdim ve Antep işi ile ilgili videoda ‘Gönülden geçen, dile gelemeyen duyguların ilmek ilmek dokunduğu el sanatı, yüzlerce yıllık bir gelenek, ipliğin motifler ile olan aşkı’. Bu mirasların yaşatılması, önce bugüne sonra geleceğe taşınması konusunda neler yapabiliriz, bunları çalışmaya başladık. Özellikle çocuklarımızı bu miraslarla tanıştırmak için çok çabalıyoruz” diye konuştu.

Hepsi neolitik döneme ait! O heykel sergilenecek
Hepsi neolitik döneme ait! O heykel sergilenecek

Kültür - Sanat

Hepsi neolitik döneme ait! O heykel sergilenecek

Tarihi yapıya büyük saygısızlık! 2 bin yıllık heykel kurtarılmayı bekliyor
Tarihi yapıya büyük saygısızlık! 2 bin yıllık heykel kurtarılmayı bekliyor

Kültür - Sanat

Tarihi yapıya büyük saygısızlık! 2 bin yıllık heykel kurtarılmayı bekliyor

Defineciler adeta oraya dadandı! 2000 yıllık kaya mezarları bu hale geldi
Defineciler adeta oraya dadandı! 2000 yıllık kaya mezarları bu hale geldi

Kültür - Sanat

Defineciler adeta oraya dadandı! 2000 yıllık kaya mezarları bu hale geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23