Antalya’nın fethinin 812’nci yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde görkemli etkinliklerle kutlanacak. 1-5 Mart tarihlerinde fetih yürüyüşü, fetih koşusu, Solo Türk’ün özel gösterisi, konferanslar ve spor etkinlikleriyle fetih coşkusu Antalya’yı saracak.

Antalya’nın fethi kutlamaları bu yıl da 1-5 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen kutlama için tüm hazırlıklar tamamlandı. Fetih kutlamaları tüm Antalya’yı saracak. Fetih Yürüyüşü, Fetih Koşusu, Uluslararası Antalya Kongresi’nin yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk de gökyüzünü şenlendirecek.

Uluslararası Antalya Kongresi

Kutlamalar, 1 Mart 2019 Cuma günü saat 10.00’da AKM Fuaye alanında; “Selçuklu Sikkeleri Sergisi”, “Antalya’da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi” ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü “Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi”nin açılışları ile başlayacak. Ardından saat: 11.00’da AKM Aspendos Salonu’nda “Türkiye’de Şehir Tarihi Araştırmaları” konulu Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun açılış konferansı ile devam edecektir. 1-2 Mart 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde “Antalya’da Türk İslam Medeniyetinin İzleri” konulu 2. Uluslararası Antalya Kongresi yurtiçi ve yurtdışından birbirinden kıymetli akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek.

Fetih Koşusu ve yürüyüşü

2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Antalya Spor Salonu’nda 2. Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluk Yarışması gerçekleştirilecek. 3 Mart Pazar günü 08.45’te 14. Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu, saat 14.00’da Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Ardından, “Solo Türk’ün” özel gösterisi ve “Uğur Işılak”konseri ile Antalya’yı Fetih Coşkusu saracak. 4 Mart Pazartesi günü saat 09.00 - 12.00 arasında Cumhuriyet Meydanı Karaalioğlu Parkı arasında 1207 Fetih Koşusu yapılacak.

Paneller düzenlenecek

Fetih kutlamaları kapsamında 4 Mart 2019 Pazartesi günü ayrıca AKM Perge Salonu’nda saat 13.30 “İslami Sikke Temalı Pul Sergisi” ve Türkiye’de ilk kez “Türkiye’de İslami Nimüsmatik Çalışmalar üzerine Tartışmalar ve Öneriler Paneli” gerçekleştirilecek. 5 Mart 2019 Salı günü saat 14.00’da AKM Aspendos Salonu’nda Antalya’nın Fethi konulu Milli Eğitim yarışma ödül töreni, saat 14.20 ‘de Fetih 1207 (Teatral Gösteri) düzenlenecek. Kutlamalar Anka Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik tarafından verilecek "Antalya’nın Fethi" konulu kapanış konferansı ile sona erecek.