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Aktüel Antalya'da telefon direkleri kablolarıyla çalınınca mahalleli internetsiz kaldı
Aktüel

Antalya'da telefon direkleri kablolarıyla çalınınca mahalleli internetsiz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:54:49 -
Antalya'da telefon direkleri kablolarıyla çalınınca mahalleli internetsiz kaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde telefon direklerinin çalınması nedeniyle internet ve telefon bağlantıları kesilen, çocukları uzaktan eğitim derslerine giremeyen mahalleliler sorunun çözülmesini bekliyor.

Deniztepesi Mahallesi Cinli Cami mevkisindeki bazı telefon direkleri, yaklaşık bir ay önce henüz belirlenemeyen kişilerce üzerindeki kablolarıyla kesilerek çalındı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, 3 telefon direğinin üst kısmından, 2 direğin de dibinden testereyle kesilerek kablolarıyla çalındığını tespit etti.

Hırsızlık nedeniyle internet ve telefon bağlantıları kesilen mahalleli zor durumda kaldı.

Deniztepesi Mahallesi Muhtarı Hasan Kirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, telefon direklerinin kesilmesi ve kablolarıyla çalınması sonucu bölgede haberleşmenin kesildiğini söyledi.

Telefon şirketinin bölgede inceleme yaptığını anlatan Kirlioğlu, "Yaklaşık bir aydır o bölgede telefon ve internet yok. Çocuklar, okul için internetten faydalanamıyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Zekeriye Durmaz ise salgın sürecinde telefon ve internetin kesilmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını anlattı.

Yetkililerden yardım isteyen Durmaz, "Bazı çocuklar anne babasının cep telefonundan derslere girebiliyor ancak bazıları hiç derse bağlanamıyor. Bir an önce hatların yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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