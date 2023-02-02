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Aktüel Antalya'da çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Antalya'da çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 23:58:00 -
Antalya'da çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı siyasi parti ilçe teşkilatlarının da bulunduğu binadaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının ardından dairede kiracı olarak kalan F.T'nin, ev sahibinin kendisini çıkarmak için evi yaktığını ileri sürmesi üzerine polis söz konusu kadını ifadesine başvurulmak üzere merkeze götürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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