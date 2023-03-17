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Yerel Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu
Yerel

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Antalya'da yağmur etkisini gösterirken, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 08:57:00 -
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren Seydişehir ilçesine kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Karayolları Alacabel ekipleri, sürücülerin zor anlar yaşamaması amacıyla yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri alındığını ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirilirken, karayolları ve Bölge Trafik ekipleri bu yolu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.

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