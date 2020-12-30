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Aktüel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:58:46 -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Böcek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşirelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan işitme engelli bir hastayla kurduğu iletişimin anlatıldığı "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafına oy veren Böcek, fotoğrafı 2020'nin en anlamlı karesi olarak nitelendirdi.

Böcek, spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti", yaşam kategorisinde de Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi (Fındık)" isimli fotoğraflara oy verdi.

AA'nın her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasına kendisinin de katıldığını belirten Böcek, "Öncelikle fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun." dedi.

Yeni yılda zor günleri geride bırakma temennisinde bulunan Böcek, herkese mutlu yıllar diledi.

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