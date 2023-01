"Annem karne hediyesi et aldı" Yalan Habere soruşturma başlatıldı

Habertürk’te et fiyatlarıyla ilgili yapılan bir haberde konuşan çocuğun sözleri gündem oldu. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

Kasapta çocuğu karne hediyesi olarak annesinin et aldığını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu anların sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte olayın yaşandığı yerdeki kasabın sahibi söz konusu olayı yalanlayarak “Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Evleri arabaları var muhtaç insanlar değiller” dedi.



Konu ile ilgili yalanlamaya küçük çocuğun annesi de katıldı.

Bununla birlikte görüntüleri ve röportajı kamuoyuna servis eden Habertürk TV’den de olay ile ilgili açıklamalar geldi.

Habertürk’te et fiyatlarıyla ilgili yapılan bir haberde konuşan çocuğun sözleri gündem oldu. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

Kasapta çocuğu karne hediyesi olarak annesinin et aldığını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu anların sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte olayın yaşandığı yerdeki kasabın sahibi söz konusu olayı yalanlayarak “Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Evleri arabaları var muhtaç insanlar değiller” dedi.



Konu ile ilgili yalanlamaya küçük çocuğun annesi de katıldı.

Bununla birlikte görüntüleri ve röportajı kamuoyuna servis eden Habertürk TV’den de olay ile ilgili açıklamalar geldi.

Habertürk’ten yapılan açıklamada et fiyatları ile ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Habertürk’ün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Habertürk TV’de 21 Ocak günü yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden tartışma konusu olan et fiyatlarına Et Süt Kurumu’nun (ESK) ithal et yoluyla fiyat müdahalesi haberinde kullanılan bir görüntü ve konuşmayla ilgili olarak haberde konuşan çocuğun ailesinin haberle ve muhabirimizle ilgili iddiaları Habertürk TV yönetimince değerlendirilmiş ve haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Doğru ve dürüst habercilik yapmak Habertürk açısından vazgeçilmez bir yayın ilkesidir.

Bu ilke ışığında inceleme sonucunu kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk ve saygı gereğince kısa sürede paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz"