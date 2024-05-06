Anne babalar dikkat! Kahvaltı yapmayan çocuklar okulda sağlıksız gıdalara yöneliyor!

Çocukların ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için okullardaki dengeli ve sağlıklı yemek ihtiyacı her geçen gün önemini artırıyor. Profesyonel ekibi ve beslenme uzmanlarıyla Türkiye genelinde 40’ın üzerinde okula yemek hizmeti sunan Tepe Kurumsal Çözümler, çocukların ve gençlerin beslenmesinde özen gösterilmesi gereken noktalara dikkat çekiyor.

“Besin ögelerinin eksik alınması büyüme ve gelişimi etkiliyor’’

Çocukların sağlıklı gelişimi için ailelerin menüleri özenle takip etmesi gerektiğinin altını çizen BCC Catering Bölge Direktörü Ekrem Urcun, “Protein, yağ, karbonhidrat, mineral, vitamin ve su gibi besin ögelerinin herhangi biri alınmadığında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişimin nasıl etkilendiğini hemen görebiliyoruz, çocukların sağlığı bozuluyor. Bu nedenle menülerimizi beslenme uzmanlarımız eşliğinde besin çeşitliliğine dayalı, günlük ihtiyaç duyulan enerji ve besin öğelerinin karşılanması temelinde hazırlıyoruz” dedi.

“Her kahvaltı süt ile desteklenmeli’’

Okul çağı döneminin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin en hızlı olduğunu dönem olduğunu vurgulayan Urcun, “Süt ve süt ürünleri yüksek kalitede protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B1, B2, B6, B12 ve niasin olmak üzere birçok besin ögesi için önemli bir kaynak. Bu nedenle her kahvaltıda çocukları süt ile destekliyoruz. Besin piramidinde beş ana besin grubundan birini meyveler oluşturduğundan ve meyve yeme alışkanlığı çocukluk çağında başladığından öğünlerde bu gruba özellikle ağırlık verilmeli.” diye konuştu.

“En yaygın kötü beslenme alışkanlığı öğün atlamak”

Gerekli öğünlerde yetersiz beslenen çocukların sağlıksız yiyeceklere yöneldiğine dikkat çeken Urcun, ailelere şu uyarılarda bulundu: “En yaygın görülen olumsuz beslenme alışkanlıklarından biri öğün atlamak. Özellikle kahvaltıyı atlamak çok yaygın. Çocukların ve adolesanların günlerinin önemli bir bölümünü okulda geçirdiği düşünüldüğünde, okulda beslenmeleri son derece önem taşımakta. İki öğün arasında aç kalan çocuklar sağlıksız yiyeceklerle beslenmeye çok açık oluyor, bu da dengesiz beslenmeye yol açıyor. Okul yönetimi ve öğretmenlerin takibinde, sağlıklı besin tüketimi sağlanarak öğün aralarında aç kalmaların önüne geçilmesini öneriyoruz.”

“Yaz aylarında kolay bozulabilir ürünler tüketilmemeli’’

Velilere, yaz aylarında kolay bozulabilir veya mikrobiyal üremeye müsait ürünlerden uzak durulması gerektiğinin uyarısında bulunan Urcun, ‘’Dışarıda sıcak zincirin kırılması durumunda rahatsızlanmalara neden olabilecek gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle mayonez içeren ürünlerin, krema içeren tatlı ve yemeklerin, beşamel soslu yemeklerin, soğutma basamağı içeren bazı baklagil ve tahıllı yemeklerin (zeytinyağlılar, piyaz, kısır, mercimek köfte vb.), balık ve sakatat yemeklerinin yaz aylarında dışarıda tüketimine özellikle dikkat edilmelidir’’ dedi.

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