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Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 TL'lik gönderme!

Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi deplasman tribününün bilet fiyatını 1 TL olarak açıkladı. Bu kararın altında, 2012 yılında Bşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, Beşiktaş taraftarının o dönemde ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü takımı oyuncularına 1 lira atması yatıyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:54
Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 TL'lik gönderme!

Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi deplasman tribününün bilet fiyatını 1 TL olarak açıkladı. Bu kararın altında, 2012 yılında Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, Beşiktaş taraftarının o dönemde ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü takımı oyuncularına 1 lira atması yatıyor.

Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçta deplasman tribünü için bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftadasında karşılaşacağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü maçının deplasman tribünü bilet fiyatı Yönetim Kurulu'muz tarafından 1 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bilet fiyatları neden 1 TL olarak belirlendi?

Ankaragücü yönetiminin bu uygulamaya gitmesinin nedeni ise iki takım arasında 28 Kasım 2012 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gizli.

İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş taraftarı, o dönem ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü'nün genç oyuncularına 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı.

​Ankaragücü takımı, Beşiktaş ile oynadığı müsabakaya genç takımlardan gelen oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Beşiktaş ile Ankaragücü arasından oynanan maç öncesinde iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:54
  1. Beşiktaş
  2. Ankaragücü
  3. Süper Lig

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