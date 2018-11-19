Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 TL'lik gönderme!

Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi deplasman tribününün bilet fiyatını 1 TL olarak açıkladı. Bu kararın altında, 2012 yılında Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, Beşiktaş taraftarının o dönemde ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü takımı oyuncularına 1 lira atması yatıyor.

Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçta deplasman tribünü için bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftadasında karşılaşacağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü maçının deplasman tribünü bilet fiyatı Yönetim Kurulu'muz tarafından 1 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bilet fiyatları neden 1 TL olarak belirlendi?

Ankaragücü yönetiminin bu uygulamaya gitmesinin nedeni ise iki takım arasında 28 Kasım 2012 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gizli.

İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş taraftarı, o dönem ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü'nün genç oyuncularına 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı.

​Ankaragücü takımı, Beşiktaş ile oynadığı müsabakaya genç takımlardan gelen oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Beşiktaş ile Ankaragücü arasından oynanan maç öncesinde iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı.