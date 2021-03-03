Ankaragücü Galatasaray'ın 8 maçlık serisine son verdi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 yenildi ve 8 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Ankaragücü ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Ankaragücü 2-1 kazandı.
İlk yarıda istediği pozisyonları üretemeyen Galatasaray karşısında Ankaragücü 45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın penaltıdan kaydettiği golle ilk yarı 1-0 önde tamamladı.
Ankaragücü'nde Lobjanidze, 55. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'da 57. dakikada Mustafa Muhammed kırmızı kart gördü. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 90+2. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirse de sarı-lacivertli ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla 57 puanda kaldı. Ankaragücü ise puanını 23'e çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.