  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’deki yeni çalışma dikkat çekti! Bu tüzük olsa Kemal şu an 3. ‘tur’u atıyordu

‘2 kamp’ meselesi Millet ittifakında olunca işlemiyor ne hikmetse! Mustafa Kamalak Cumhur İttifakı’na geçilmemesi için bahaneyi buldu

ABD resmen ifşa etti Kuzey Kore lideri ‘Kim’ şokta!

Altın ve dolar ne olacak? Uzmanlar 'erken' deyip uyardı

Eski cumhurbaşkanından olay sözler: Bu sorun Türkiye'nin desteğiyle çözülür

10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı

Ortadoğu’da şeytani plan! Şartlarını açıkladılar, gözler Suudi Arabistan’da

New York sokaklarında skandal Erdoğan reklamları!

Yeni reform paketini yorumlayacaklardı! DEVA Partisi Kavala ve Altan'ı savunmaya geçti

Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar: Dinamik denetim modeline geçiyoruz
Gündem Ankaragücü Galatasaray'ın 8 maçlık serisine son verdi
Gündem

Ankaragücü Galatasaray'ın 8 maçlık serisine son verdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 yenildi ve 8 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 21:20:00 -
Ankaragücü Galatasaray'ın 8 maçlık serisine son verdi

Ankaragücü ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Ankaragücü 2-1 kazandı.

İlk yarıda istediği pozisyonları üretemeyen Galatasaray karşısında Ankaragücü 45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın penaltıdan kaydettiği golle ilk yarı 1-0 önde tamamladı.

Ankaragücü'nde Lobjanidze, 55. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'da 57. dakikada Mustafa Muhammed kırmızı kart gördü. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 90+2. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirse de sarı-lacivertli ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla 57 puanda kaldı. Ankaragücü ise puanını 23'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilde altın rezervi müjdesi! En yetkili isim duyurdu
Ekonomi

O ilde altın rezervi müjdesi! En yetkili isim duyurdu

TMSF yönetimindeki Koza Altı, Kütahya’dan sonra Ağrı’da da büyük bir altın rezervi buldu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Mollakara mevkiinde k..
Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı
Gündem

Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen arasında terör örgütü FETÖ ve HDP tartışması yaşandı.
Avrupalı milletvekilleri Suriye'de cirit atıyor
Dünya

Avrupalı milletvekilleri Suriye'de cirit atıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nın kontrol ettiği noktalarda bulunan kampları ziyaret bahanesiyle çok sayıda Avrupalı milletvekilinin bölgede cirit at..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay