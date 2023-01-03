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Ekonomi Ankara'dan tarihi rekor!
Ekonomi

Ankara'dan tarihi rekor!

Ankara'nın 2022'de 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek rakamına imza attığını dile getiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin yeniden ihracatta beşinci sıraya yerleştiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:56:00 -
Ankara'dan tarihi rekor!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin Kovid-19 salgınının izlerini silerek ihracatta atağa geçtiğini belirterek, "Ankara, il bazında ihracat rakamlarına göre 2022'de 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek rakamına imza attı ve yeniden beşinci sıraya yerleşti." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin ihracatında kaydedilen gelişmeyi değerlendirdi.

Başkent ihracatta 5. sırada

Ankara'nın salgının izlerini silerek ihracatta atağa geçtiğini belirten Baran, kentin, il bazında ihracat rakamlarına göre 2022'de 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat yaparak tarihinin en yüksek rakamına imza attığını ve yeniden beşinci sıraya yerleştiğini bildirdi.

Baran, 2019'da 8 milyar 303 milyon dolarlık ihracat yaparak il bazında beşinci sırada yer alan Ankara'nın, 2020'de 7 milyar 766 milyon dolarla altıncı sıraya gerilediğini hatırlattı. Bu seviyenin geçen yıl 9 milyar 321 milyon dolara çıkmasına rağmen başkentin altıncı sırada yer almaya devam ettiğini belirten Baran, "İhracatçılar bu yıl gösterdikleri başarıyla hem rakam olarak hem de sıralama olarak şehrimizi yukarıya taşıdılar." ifadesini kullandı.

Baran, Ankara'nın ihracatında sektör bazında, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, madencilik ürünleri, elektrik ve elektronik ile çeliğin ön sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

İhracatta ABD ilk sırada

Ankara'nın ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında ise ABD'nin 1 milyar 99 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 809 milyon dolarla Çin'in, 768 milyon dolarla Almanya'nın takip ettiğini bildiren Baran, Almanya'nın ardından Bulgaristan, Irak, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'nın geldiğini belirtti.

Baran, başkentli ihracatçıların dünyanın 200'ü aşkın ülke ve bölgesine dış satım gerçekleştirerek başarı hikayeleri yazdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ankaramız yüksek teknolojili ve katma değerli üretim potansiyeli ile ülkemiz sanayisinin gelişimine katkı sağlıyor. Son dönemde başkentte savunma sanayi başta olmak üzere ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin sayısı arttı. İlk 500 firma içinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayisi firmasının 6'sı Ankara'da yer alıyor. Başkent Ankara kilogram başına ihracat fiyatıyla da 1,5 dolarlık Türkiye ortalamasının çok üzerinde."

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