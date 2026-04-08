Ankara’dan bölgedeki ateşkese tam destek: Kalıcı barış için diyalog şart

Trump ile Tahran yönetimi arasındaki gerilimin ardından gelen ateşkes hamlesine Türkiye’den ilk resmi açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki kanı durdurmaya yönelik her türlü adımın arkasında olunduğu vurgulandı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın açılmasını da kapsayan bu geçici sürecin sahada eksiksiz uygulanmasının kritik önemde olduğu belirtilirken, Ankara’nın barışın tesisi için diplomatik ağırlığını koymaya devam edeceği mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik ilan edilen geçici ateşkes kararına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ateşkesin sahada eksiksiz şekilde uygulanmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

“KALICI BARIŞIN YOLU DİYALOGDAN GEÇİYOR”

Açıklamada, çatışmaların tamamen sona ermesi için diplomatik çabaların önemine işaret edilerek, "Tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır." ifadesi kullanıldı.

İSLAMABAD’DAKİ MÜZAKERELERE TAM DESTEK

Sürecin devamı niteliğindeki görüşmelere de değinilen açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Diplomatik süreçte üstlendiği yapıcı rol dolayısıyla Pakistan'ın takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz." denildi.