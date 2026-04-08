İsrail, o ülkede sinagog bombaladıklarını itiraf etti CHP'li belediyede skandal! Tekbir sesi suç sayıldı! Karahasanoğlu'ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul'da ne işiniz var?" O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu! Sözcü TV'de sular durulmuyor: Yılmaz Özdil'in ardından Genel Müdür Güney Öztürk de istifa etti Bağdat'ta tansiyon yükseldi: ABD üssü hedef alındı, bir eve roket isabet etti Şam'da tarihi zirve: Hakan Fidan, Fidan, Zelenski ve Şara Suriye'de neden buluştu? Sakın inanmayın! Sarı sitelerde sahte ilan tuzağı! Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi Yeni bir savaş mı başlıyor? Kuzey Kore o bölgeye roket fırlattı!
Ankara'dan bölgedeki ateşkese tam destek: Kalıcı barış için diyalog şart

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasında varılan 15 günlük geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yürütülecek kritik müzakerelere tam destek veren Türkiye, kalıcı barış için diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtirken taraflara ‘mutabakata tam bağlılık’ çağrısında bulundu.

Trump ile Tahran yönetimi arasındaki gerilimin ardından gelen ateşkes hamlesine Türkiye’den ilk resmi açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki kanı durdurmaya yönelik her türlü adımın arkasında olunduğu vurgulandı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın açılmasını da kapsayan bu geçici sürecin sahada eksiksiz uygulanmasının kritik önemde olduğu belirtilirken, Ankara’nın barışın tesisi için diplomatik ağırlığını koymaya devam edeceği mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara varılan mutabakata tam bağlılık çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik ilan edilen geçici ateşkes kararına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ateşkesin sahada eksiksiz şekilde uygulanmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

“KALICI BARIŞIN YOLU DİYALOGDAN GEÇİYOR”

Açıklamada, çatışmaların tamamen sona ermesi için diplomatik çabaların önemine işaret edilerek, "Tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır." ifadesi kullanıldı.

İSLAMABAD’DAKİ MÜZAKERELERE TAM DESTEK

Sürecin devamı niteliğindeki görüşmelere de değinilen açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Diplomatik süreçte üstlendiği yapıcı rol dolayısıyla Pakistan'ın takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz." denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!
İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!

Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!

İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?
İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?

Dünya

İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?

İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor
İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor

Dünya

İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor

Şahbaz Şerif’ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı
Şahbaz Şerif’ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı

Dünya

Şahbaz Şerif’ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı

İsrail ateşkes hakkında tek kelime etmedi!
İsrail ateşkes hakkında tek kelime etmedi!

Dünya

İsrail ateşkes hakkında tek kelime etmedi!

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi
Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Gündem

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor
Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor

Gündem

Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor

Sarı Şeytan Trump’tan Tahran’a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok
Sarı Şeytan Trump’tan Tahran’a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok

Dünya

Sarı Şeytan Trump’tan Tahran’a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas
Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Dünya

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Çılgın

Turkiye bugün itibaren abd avrupaya kuyruk sallamayı chp tiyatrolarini birakip acilen D8 i hayata geçirip islam natosunu ekonomik ortaklığı ortak para ülkeler arasi vizeleri kaldırmak için heryolu denemeli Nijerya mısır iran Turkiye Pakistan suud firildakligi sahtekarlığı bırakıp biraraya gelmeli aksi taktirde hepsi birilerinin kuklası savaş alanı olmaktan iktisadi krizlerden kurtulamayacak

Abd ve israil derslerini aldılar.....evlerinde çalışıyorlar

Kaybeden katil israil ve abd...İran kazandı.Pakistan arabulucu oldu o da kazandı..Biz keklik gibi sekecektin ..pek olmadı..İç kaleyi güçlendirmekle uğraşdık.
