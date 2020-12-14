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Aktüel Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1405 kişiye 2 milyon 688 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1405 kişiye 2 milyon 688 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:13:17 -
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1405 kişiye 2 milyon 688 bin lira ceza kesildi

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1405 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Aralık-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım."

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