  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Ankara'da o anlar yürekleri ağza getirdi: İş yerinden çıktı sonra geri döndü, kurşun yağdırdı
Aktüel

Ankara'da o anlar yürekleri ağza getirdi: İş yerinden çıktı sonra geri döndü, kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da o anlar yürekleri ağza getirdi: İş yerinden çıktı sonra geri döndü, kurşun yağdırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanında garsonlarla kavga yaptığı o anlar yürekleri ağza getirdi.kavga eden 3 kişi, mekandan ayrıldıktan 1 saat sonra geri döndü iş yerine kurşun yağdırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Olay, 1 Kasım gecesi Çankaya’daki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekanda bulunan 5 kişi yüksek sesle konuşup müşterileri rahatsız edince garsonlar tarafından uyarıldı. Uyarıya tepki gösteren 3 kişi garsonlarla kavga etti.

Kavgadan sonra dışarı çıkan şüpheliler, yaklaşık 1 saat sonra mekana geri dönüp tabancayla ateş açtı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Saldırganların peşine düşen polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 kişiyi saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü
Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü

Gündem

Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

Bodrum’da korkunç olay
Bodrum’da korkunç olay

Gündem

Bodrum’da korkunç olay

Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü
Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü

Dünya

Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü

Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı
Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı

Gündem

Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı

Osman Gökçek Ankara’nın içler acısı halini anlattı: 5 tane projesi 23 milyar borcu var!
Osman Gökçek Ankara’nın içler acısı halini anlattı: 5 tane projesi 23 milyar borcu var!

Gündem

Osman Gökçek Ankara’nın içler acısı halini anlattı: 5 tane projesi 23 milyar borcu var!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular
Gündem

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Ağır hasarlı bir otomobili onaran bir kaporta ustasının, fabrikanın orijinal kaynak izlerini okul silgisiyle taklit ettiği anlar sosyal medy..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"
Gündem

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Siyonizm’e karşı mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Anti-Siyonizm Kongresi”nde yapılan konuşmalarda, sivil toplum kurulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23