Ankara'da feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 ölü!
Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Polatlı Mehmetakif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, minibüste bulunan Suriye uyruklu 2 kişinin kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan cenazeler, morga kaldırılmak üzere teslim edildi.
Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 12 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının takip edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, bulvar üzerindeki trafik akışını kontrollü sağlarken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.