Ankara Üniversitesi Rektöründen okula gelmeyen öğrencilere çağrı

yeniakit.com.tr



Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılını üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve yüzlerce öğrencinin katılımıyla açtı. Bilim ateşi, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve öğrenciler tarafından yakıldı. Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanında gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Ünüvar, geçen yıl okulların kapalı kaldığına işaret ederek, okulların öğrencilerle güzel ve şen olduğunu ifade etti.



Koronavirüsün en kısa sürede bitmesini istediklerini belirten Rektör Ünüvar, “Siz değerli öğrencilerimiz için yoğun hazırlıklar yaptık, 6 farklı yerleşkemizi ilçe belediyelerimizle iş birliği yaparak tertemiz hale getirdik” dedi.

Pişman olanlara bakın

“Bildiğiniz gibi Covid-19 savaşının en önemli enstrümanı aşı, lütfen aşınızı olun ve okulunuza gelin. Lütfen siz de eğitimden geri kalmayın” diyen Ünüvar aşı karşıtlarına yönelik, “Yoğun bakımda yatan hastalarla görüşülüp konuşulabilse her şey çok daha iyi anlaşılır. Aşı yaptırdığı için pişman olanı görmedim ama aşı yaptırmadığı için pişmanlık duyanları çok gördüm. Uzaktan eğitimi en iyi yapan üniversitelerden biri olsak da yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Tutsaydı zaten biz bu şartları bu kadar zorlamazdık” açıklamasını yaptı.

Farklı bir diploma

Ünüvar, “Ankara Üniversitesi diploması farklı bir diploma. Bugüne kadar 300 binin üzerinde mezun verdik. Dünyanın her yerinde mezunlarımız var. Sevgili ailelerimiz merak etmesin, öğrencilerimiz bize emanet. Bir problemleri olursa mutlaka gelip anlatacaklar, elimizden geleni yapacağız. Bilim ateşimiz hiç sönmesin, hep beraber bu ülke için çalışacağız.” Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Halit Beşrek de öğrencilerin yalnızca akademik açıdan değil kültürel ve sosyal olarak da başarılı olmasını hedeflediklerini dile getirdi.