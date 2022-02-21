Anarşist yazar, CIA ajanı çıktı! Bazı kesimleri peşine takıp toplum mühendisliği yapıyordu

“Anarşizm”, “Devlet Gibi Görmek”, “Toplum Gibi Görmek”, “Tahıla Karşı” kitapları Türkçe’ye de çevrilen ve büyük ilgi gören James C. Scott’un itirafı Türkiye’deki anarşist çevreleri hayal kırıklığına uğratırken, Marksist çevreler ile anarşistler arasında atışmalara neden oldu.

Scott, geçtiğimiz yılın haziran ayında da Boğaziçi Üniversitesi'ne ait bir YouTube kanalında konuşma yapmıştı.

Güneydoğu Asya üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan ABD’li siyaset bilimci ve antropolog James C. Scott’un 2018’de yapılmış bir sözlü tarih çalışmasında gençlik yıllarında CIA için çalıştığını anlatması sosyal medyada gündeme geldi.

Scott, 2018’deki anlatımında, lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1960’ta akademik bursla gittiği Burma’da (bugünkü adıyla Myanmar) bulunduğu yıllarda, CIA için oradaki politik öğrenci hareketleri hakkında raporlar yazdığını söylüyor.

Aynı yıllarda öğrenci birliği temsilcisi olarak uluslararası organizasyonlara da katıldığını anlatan Scott, Endonezya ve Singapur gibi ülkelerdeki sosyalist gençlik hareketlerinden insanlarla tanıştığını belirtiyor.

Endonezya’da tanıştığı Endonezya Komünist Partisi’nin gençlik örgütünün lider isimlerinin çoğunun 1965’ten sonra öldürüldüğünü de kaydediyor.

Scott’un CIA bağlantısını anlattığı bu satırlar, Florida’da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla gündeme geldi.

Bu paylaşıma en çok ilgi gösterenler ise Türkiye’den sosyal medya kullanıcıları oldu.

Scott’un Türkiye’de Türkçe olarak yayımlanan “Anarşizm”, “Devlet Gibi Görmek”, “Toplum Gibi Görmek”, “Tahıla Karşı” kitapları büyük ilgi görmüştü.

Türkiye’den kullanıcılar arasında, Scott’u anarşist dünya görüşünden ötürü sevenler ve akademik faaliyetlerini beğenenler durumu üzüntüyle karşıladı.

Scott’un da temsilcilerinden sayıldığı anarşizmi, ideolojik rakibi olarak gören “bilimsel sosyalistler” ise havadisi memnuniyet bildiren tonlarda paylaşarak sol içi bir tartışma havasına çektiler.

Kaynak: Baran Dergisi