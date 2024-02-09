Anadolu’dan Esenler izleyicisiyle buluştu

Belgesel, ilçede derneği bulunan köylerin tarihi ve doğal güzelliklerini karelerle bir kez daha ekranlara taşıyor. Belgeselin galası, Esenler Kültür Merkezi’nde, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklarımız doğdukları toprakları unutmasın

Belgesel hakkında yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Biz şu ana kadar 25 ilimizi, 354 köyümüzü bitirdik. Bu zamana kadar 280 gün bu projeye çalıştık. 45 bin kilometre yol yaptık. 54 bin dakika stüdyoda prodüksiyon yaptık. Bin 550 röportaj yapmışız. Bu projeye Türkiye’deki tüm iller bitinceye kadar devam edeceğiz. Esenler’de Rumeli’den Balkanlar’dan da misafirlerimiz var. Derneklerimiz var burada yaşayan kardeşlerimiz var. Kameranın yönünü biraz da o taraflara taşıyacağız. İstiyoruz ki bütün çocuklarımız doğdukları toprakların hikayesini bilsinler. Nereli olduklarını bilsinler. Nereli olduklarını bilirler ise nereye gideceklerini bilirler” dedi.