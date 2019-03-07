0553 313 94 23

Anadolu Üniversitesi’nde kazı ve araştırma sergisi

Anadolu Üniversitesi’nin kuruluşunun 60’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kazı ve araştırmaları sergisi açıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:50
Anadolu Üniversitesi’nde kazı ve araştırma sergisi

Anadolu Üniversitesi’nin kuruluşunun 60’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kazı ve araştırmaları sergisi açıldı.


Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen sergide Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin ortaklaşa yürüttüğü kazı ve yüzey araştırma projelerine ait görseller yer aldı. Sergide, Anadolu Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına halen yürütülmekte olan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını konu alan yaklaşık 35 postere yer veriliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından desteklenen Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin yürüttüğü kazı ve yüzey araştırması ile çok sayıda bilimsel araştırma projesi bulunuyor. Sergiyle ilgili görüşlerini dile getiren Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan , “Açılışını yaptığımız sergi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinin üniversitemizde bugüne kadar yaptıkları kazı ve yüzey araştırmalarının tümünü içeriyor” ifadelerini kullandı.


Serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin Macit, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:50
  1. sergi
  2. sanat
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    1. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    2. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    3. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    4. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    5. MSÜ başvurularında ikinci şans
    6. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    7. Tercan Belediyesi son meclis..
    8. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    9. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    10. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    11. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    12. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    13. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    14. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    15. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    16. Arabulucu Türkiye
    17. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    18. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    19. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    20. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    21. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    22. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    23. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    24. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    25. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    26. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    27. Mazlumun sesine uyan!
    28. Minikler sağlık için spor yapıyor
    29. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    30. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!