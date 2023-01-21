Anadolu Gençlik Derneği alçak saldırı sonrası harekete geçti
Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı lanetlemek üzere yarın saat 20.00'da İsveç Konsolosluğu önünde toplanacaklarını duyurdu.
İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen alçakça provokasyonu lanetlemek üzere yarın saat 20.00'da İsveç Konsolosluğu önünde toplanacaklarını bildirdi.
Yaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"AGD İstanbul Şubesi olarak; Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen alçakça provokasyonu lanetlemek üzere yarın (pazar) 20.00'da İsveç Konsolosluğu önünde buluşuyoruz."