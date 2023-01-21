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Aktüel Anadolu Gençlik Derneği alçak saldırı sonrası harekete geçti
Aktüel

Anadolu Gençlik Derneği alçak saldırı sonrası harekete geçti

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı lanetlemek üzere yarın saat 20.00'da İsveç Konsolosluğu önünde toplanacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 19:59:00 -
Anadolu Gençlik Derneği alçak saldırı sonrası harekete geçti

İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen alçakça provokasyonu lanetlemek üzere yarın saat 20.00'da İsveç Konsolosluğu önünde toplanacaklarını bildirdi.

Yaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AGD İstanbul Şubesi olarak; Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen alçakça provokasyonu lanetlemek üzere yarın (pazar) 20.00'da İsveç Konsolosluğu önünde buluşuyoruz."

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