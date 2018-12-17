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Anadolu Efes'in konuğu Buducnost VOLI

- Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:11
Anadolu Efes'in konuğu Buducnost VOLI


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:11
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. THY Avrupa Ligi

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