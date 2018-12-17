Anadolu Efes'in konuğu Buducnost VOLI





İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.



Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.