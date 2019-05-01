Anadolu Efes, Final-Four’u kutladı THY Euroleague’de Final-Four’a kalan Anadolu Efes, bu sevinci soyunma odasında doyasıya kutladı.

THY Euroleague’de Final-Four’a kalan Anadolu Efes, bu sevinci soyunma odasında doyasıya kutladı.

THY Euroleague Play-Off serisi 5. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 80-71 yenerek seriyi 3-2 yaptı. Efes böylece adını İspanya’da düzenlenecek Final-Four’a yazdırdı. Lacivert-beyazlılar müsabakanın ardından bu zaferi doyasıya kutladı. Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenör Ergin Ataman ve basketbolcuları tek tek kutladı. Ergin Ataman, daha sonra soyunma odasında konuşma yaparak oyuncularını tebrik etti. Oyuncular da Final-Four’a kalmalarını tezahüratlarla kutladı.

Öte yandan Cleveland Cavaliers’ta forma giyen kulübün eski basketbolcusu Cedi Osman da sevinçlere ortak oldu.

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