Amerikalılar sahillere akın etti

Münübe Yılmaz

Korona virüsün merkez üssü haline gelen ve ölü sayısının 54 bini geçtiği Amerika’da, havaların ısınması ile birlikte pek çok Amerikalı Florida ve California gibi eyaletlerdeki ünlü sahillere akın etti. Vaka sayısının ülke genelinde 960 bin 896 olduğu ABD’de, uzmanların korona virüsün yeni bir dalgasının ortaya çıkabileceği yönündeki uyarılarına kulak asmayan insanlar, California ve Florida gibi eyaletlerde kumsalları doldurdu. Cuma günü 36,491 yeni vakanın tespit edildiği ABD’nin Florida eyaletinin ünlü kumsallarından olan Daytona Beach, yürüyüş yapmak, yüzmek ve sörf yapmak isteyenler için Cumartesi günü sezon açılışını yaptı. Florida’daki Daytona Beach’te yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen, halk sahili tıklım tıklım doldururken, California’daki Newport ve Huntington sahilleri ise haftasonu için evde kal tavsiyesine uymayan binlerce insanla doldu. Öte yandan, ABD’deki Georgia, Oklahama gibi bir çok eyalette güzellik merkezleri ve mağazalar ekonomiyi canlandırmak amacıyla yeniden açıldı. New York valise Andrew Cuomo ise, virüsün hızla yayıldığı ve ölü sayılarının her geçen gün arttığı ABD’de işyerlerini açmanın çok riskli olduğunu ve en erken 8 Mayıs’a kadar tüm işyerlerinin kapalı kalması gerektiğini dile getirdi.