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Aktüel Amerika'dan Asya'ya vahşet! Kolombiya’da 3 bin 493 köpekbalığı ‘yüzgeç çorbası’ için katledildi
Aktüel

Amerika'dan Asya'ya vahşet! Kolombiya’da 3 bin 493 köpekbalığı ‘yüzgeç çorbası’ için katledildi

Sırf zenginlik ve mevki göstergesi olduğu için içilen ‘köpekbalığı yüzgeci çorbası’ uğruna her yıl milyonlarca köpekbalığı katlediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 22:38:00 -
Amerika'dan Asya'ya vahşet! Kolombiya’da 3 bin 493 köpekbalığı ‘yüzgeç çorbası’ için katledildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da yasa dışı yollardan Hong Kong’a gönderilmek istenen 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konulduğu bildirildi. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bogota’daki El Dorado Havalimanı’nda 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konulduğunu bildirildi. Yüzgeçlerin, büyük paketler halinde Hong Kong’a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği belirtilirken, 3 bin 493 yüzgecin 900 ila bin köpekbalığına eş değer olduğu aktarıldı. Köpekbalığı yüzgeçleri, genellikle Asya’da köpekbalığı yüzgeci çorbasında kullanılıyor.

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