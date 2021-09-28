Amerika'dan Asya'ya vahşet! Kolombiya’da 3 bin 493 köpekbalığı ‘yüzgeç çorbası’ için katledildi
Sırf zenginlik ve mevki göstergesi olduğu için içilen ‘köpekbalığı yüzgeci çorbası’ uğruna her yıl milyonlarca köpekbalığı katlediliyor.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da yasa dışı yollardan Hong Kong’a gönderilmek istenen 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konulduğu bildirildi. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bogota’daki El Dorado Havalimanı’nda 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konulduğunu bildirildi. Yüzgeçlerin, büyük paketler halinde Hong Kong’a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği belirtilirken, 3 bin 493 yüzgecin 900 ila bin köpekbalığına eş değer olduğu aktarıldı. Köpekbalığı yüzgeçleri, genellikle Asya’da köpekbalığı yüzgeci çorbasında kullanılıyor.