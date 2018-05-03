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Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:58
Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi

Geçen hafta Diyarbakır’da oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Hatayspor maçında yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

24 KULÜP SEVK EDİLMİŞTİ

 

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Gaziantepspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Samsunspor, Ümraniyespor, Ankaragücü, Bandırmaspor, SBS İnşaat Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Bergama Belediyespor, Batman Petrolspor, Turgutluspor, Kayseri Erciyesspor, Arsinspor, Cizrespor, Aydınspor 1923 ve Büyükçekmece Tepecikspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen diğer kulüpler oldu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:58
  1. Batman
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Konya
  5. Kırklareli
  6. Kayseri
  7. Hatay
  8. Giresun
  9. Gaziantep
  10. Erzurum
  11. Diyarbakır
  12. Bursa
  13. Aydın
  14. Ankara
  15. Adana
  16. PFDK
  17. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü

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