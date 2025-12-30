  • İSTANBUL
Amasya’da facia: Otomobil köprüden Yeşilırmak’a uçtu, 1 ölü!

Amasya'da kontrolden çıkan bir otomobil, İstasyon Köprüsü'nün korkuluklarını parçalayarak Yeşilırmak Nehri'ne gömüldü. Can pazarının yaşandığı kazada 29 yaşındaki Emre Gülsoy hayatını kaybederken, bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Amasya kent merkezinde gece geç saatlerde dehşet dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü üzerinde savrularak korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle köprüden fırlayan araç, Yeşilırmak Nehri'nin karanlık sularına gömüldü.

NEHRİN ORTASINDA CAN PAZARI

Kazanın hemen ardından araçta bulunan 34 yaşındaki Batuhan K., kendi imkanlarıyla soğuk suların arasından kıyıya çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Batuhan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI, ACI HABER GELDİ

Olay yerine gelen dalgıç polisler, akıntılı nehir suyuna girerek otomobilin yerini tespit etti. Halatlarla bağlanan otomobil, vinç yardımıyla saatler süren çalışma sonucu nehirden yukarı çıkarıldı. Hurdaya dönen aracın içindeki 29 yaşındaki Emre Gülsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülsoy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

 

