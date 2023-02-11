Aman Yarabbi! 2 aylık bebek 128 saat sonra...

Kentteki enkaz çalışmalarının 128'inci saatinde, ekipler 2 aylık bebeğe ulaştı. Sağlıkla çıkarılan mucize, ekiplere ve vatandaşlara büyük sevinç yaşattı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 6 Şubat tarihinde yaşandı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Sarsıntı; Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'ı da vurdu.

10 ili enkaza çeviren acı olayda, arama-kurtarma ekipleri seferber oldu. Dünyanın dört bir yanından ekipler de harekete geçerek deprem bölgesine akın etti.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler de tek yürek olarak yola çıktı ve depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

Umutların tükenmediği zamana karşı yarışta, mucizevi kurtarışlar yaşanmaya devam ediyor.

2 aylık bebek enkazdan çıkarıldı

Ekipler, Antakya ilçesinde enkaz altında yaşam mücadelesi veren minik bir cana ulaştı. 2 aylık bebek, depremin 128'inci saatinde sağlıkla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı.