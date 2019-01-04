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Alzheimer pusuda

Ya Rabbi akıl sağlığımızı koru Evet bu duaya hepimizin ihtiyacı var.

04 Ocak 2019 Cuma 20:53
Alzheimer pusuda

Öncelikle empati yapın. Hastanız çok zor durumda. Hastalık birçok hareketini etkiliyor, yardıma ihtiyacı var. Fakat o da bir zamanla güclü kuvvetli idi sizin gibi.. Ve şimdi elden ayaktan düşmenin ruhi sıkıntısını yaşıyor. Ona, gururunu kırıp dökmeden, güven ve gönülden yardım etmekte olduğunuz hissini vermelisiniz.

Hastanızın intikal yeteneği az, çevresindekilerin söylediğini hemen anlamayabilir. Ona yüksünmeden tekrar edin. Onun sizden böyle bir talepte bulunması için cesaretlendirin.

Hastanızın, hissiyatını paylaşmalısınız. Onun size kendisinden bahsetmesine sabırlı bir şefkat göstermelisiniz.

Hastanızın yararlanacağı eşyaların yerlerini gösteren ve bilgi veren notlar hazırlayın. Cüzdan, gözlük, gibi önemli eşyalarını her zaman aynı yere koyun.

Hastanızın fizik sağlığına dikkat etmeli, düzenli egzersiz ile dengeli beslenmesini sağlamalısınız.

Hastanız alkol ve sigara kullanmamalı.. Onu bu zararlıları hatırlatacak ortamdan uzak tutmalısınız.

Hasta ilaçlarını doktorunun belirttiği gibi almalıdır.

Alzheimer hastaları asla araba kullanmamalıdır.

Hastanıza güzel hafızların kıraatlerinden Kur’an dinleme imkanı hazırlayabilirsiniz.

Onun için resim yapmak, çiçeklerle uğraşmak, spor yapmak rahatlatıcıdır. Kendisine güven duygusu tazeler..

Eğer hastanız hâlâ çalışıyorsa, onu hem madden hem de ruhen emekli olmaya ikna etmelisiniz. l Kınamayın; çok insanın maddi ve siyasî hırsları ölüm döşeğine kadar devam eder. Hastanız bu hırsının üstesinden içten manevî sohbetlerinizle gelebilir.

Hasta kendi kendine bakamayacak durumda olduğunda kiminle ve nerede yaşayacağına ailesiyle birlikte karar vermelidir.

Unutmayın; ilerlemiş halinde hastalık, artık o sevgili parçanızı size isyankâr; sizi tanımaz, sizi çileden çıkaracak hale getirecektir. Buna sabır her kişinin harcı değildir. “Eller ne der..” saplantısından kurtularak, hem hastanız hem kendiniz için en iyi bakım alternatifini de araştırmalısınız..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:55
  1. alzheimer
  2. alzheimerda dikkat edilmesi gerekenler

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