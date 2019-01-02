Alüminyumdan uzak durmak gerek



Alüminyum folyo veya alüminyum kaplarda yemek pişirmemelisiniz.. Alüminyum tencerelerde yemek yapmak, alüminyum folyo veya kapları içerisinde yiyecekleri ısıtmak onlara daha çok alüminyum geçmesine sebep olacaktır. Ayrıca bu şekilde pişmiş bir yemeğin yanında asidik bir besin varsa örneğin bol limonlu bir salata veya portakal suyu gibi.. O zaman iş daha da tehlikeli bir hal alıyor. Çünki bunlar da alüminyum emilimi daha da hızlandırıyor..

Alüminyumu birçok yoldan alabilmekteyiz.

Alüminyum birçok paketlenmiş ürün içerisinde, kullandığımız şampuanlarda, antiperspirant ve deodorantlarda, bazı ilaçlarda hatta ekser miktarda içtiğimiz su ve çay içerisinde dahi bulunmaktadır ama emilimi folyo veya kapları kadar tehlikeli olmamakta.