  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Altun'dan taziye mesajı
Gündem

Altun'dan taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 09:57:00 -
Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’ın Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman komutanımız Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23