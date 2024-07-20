Altun'dan taziye mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’ın Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a rahmet diledi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman komutanımız Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.