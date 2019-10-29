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Siyaset

Altun: Terörist bir elebaşının müttefiklerimizce tanınması ilişkilerimiz için zararlıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz." dedi.

2019-10-29 08:34:00 -
Altun: Terörist bir elebaşının müttefiklerimizce tanınması ilişkilerimiz için zararlıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Bölgemize yönelik öngörüsüz politikalar, uzun süren sorunlar yaratacak, tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve uluslararası güvenliğe karşı riskleri artıracaktır. ABD makamları, terör elebaşlarına herhangi bir vize vermemekle kalmayıp, aynı zamanda onları müttefikleriyle birlikte adalete teslim etmek için iş birliği yapmalıdır."

 

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