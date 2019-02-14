Altınordu’ya tanıdık rakip

Spor Toto 1. Lig’de Altınordu’nun hafta sonunda konuk edeceği Gazişehir FK, daha önce yolu Altınordu’dan geçen Kerim ve Uğur’u kadrosunda bulunduruyor.

Geçtiğimiz hafta lider Denizlispor’a kaybederek 14 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Altınordu, hafta sonu konuk edeceği Gazişehir’i devirip yeniden galibiyet serisine başlamanın hesabını yaparken, zorlu karşılaşmada geçtiğimiz dönemlerde Altınordu forması giyen Kerim Avcı ve Uğur Arslan Kuru, bu hafta eski takımlarına rakip olmanın heyecanını yaşayacak. Toplamda 4 sezon boyunca İzmir temsilcisinde forma giyen Uğur, toplam 85 resmi maçta Altınordu formasını terletti. Uğur’un yanı sıra farklı dönemlerde bir buçuk sezon İzmir ekibinde top koşturan Kerim Avcı da yine bu hafta Bornova Stadı’nda eski takımına rakip olacak. 2015/2015 sezonunun ikinci yarısında ve 2017/2018 sezonunda Altınordu forması giyen Kerim, 48 resmi maçta 21 gole imza atmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Okan oynayamayacak

Altınordu’da ise geçmiş dönemlerde Gaziantep ekibinde forma giyen 3 oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş farklı dönemlerde tam 6 sezon güney ekibinde forma giyerken, özel anlaşma sebebiyle bu hafta kadroda yer alamayacak olan Okan Derici de devre arasında Gazişehir’den ayrılarak Altınordu’nun yolunu tutmuştu. İzmir ekibinin savunmasının vazgeçilmezlerinden olan Sinan Osmanoğlu da geçen sezonu Gazişehir’de geçirdikten sonra sezon başında Altınordu’ya dönmüştü.