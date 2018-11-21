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Altınordu'dan Mertan'a vefa

- Geçen hafta vefat eden Dr. Salih Mertan'ın ismi Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki merkez binaya verilecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:40
Altınordu'dan Mertan'a vefa


İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü, Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki merkez binaya, geçen hafta vefat eden Altınordu'nun sembol ismi Dr. Salih Mertan'ın isminin verileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki ana binaya, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Dr. Salih Mertan'ın isminin verileceği belirtildi.

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, Mertan'ın cenaze töreninde "Salih ağabeyi unutmayacağız" diyerek çocuklarla birlikte söz verdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, isim töreninin önümüzdeki günlerde düzenleneceği aktarıldı. Açıklamada, tesislerin kalbi niteliğindeki merkez binada, Altınordu Futbol Akademisi idari ve teknik kadrolarının ofisleri, lojman, yemekhane ve hobi odası gibi bölümlerin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Metin Oktay Yerleşkesi'nde Türk futboluna yıllarca emek veren Hasan Doğan, Şenes Erzik, Gündüz Tekin Onay, Serpil Hamdi Tüzün, Doğan Emültay, Ahmet Güvener, Tarık Gencay, Gode Cengiz ve Mustafa Balöz’ün isimlerinin saha ve binalarda yaşatıldığını anımsatarak, "Yerleşke içine son yapılacak lojmanımıza ise benim hayat öğretmenim ve duayen sanayici rahmetli Süleyman Atik'in ismini vereceğiz. Böylelikle Metin Oktay Yerleşkesi'ni tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.


- Her tesiste bir isim yaşatılıyor


Öte yandan Altınordu, her tesisinde kulüp tarihindeki önemli kişileri yaşatıyor.

Kuşadası'ndaki A takım yerleşkesi Beytullah Baliç'in, Selçuk'taki uluslararası kamp ve turnuva merkezi İsmet Orhunbilge'nin, Yeşilyurt'taki futbol okulları merkezi ise Sait Altınordu'nun adlarıyla anılıyor. Sat Altınordu Tesisleri'nde ayrıca kulübün kurucu başkanı Süleyman Ferit Eczacıbaşı adına bir saha yer alıyor.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:40
  1. Altınordu
  2. Dr. Salih Mertan
  3. Metin Oktay Yerleşkesi
  4. Vefa

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