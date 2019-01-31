0553 313 94 23

Altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi

31 Ocak 2019 Perşembe 16:57
Altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 218 bin 100 lira, en yüksek 221 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 221 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 48 milyon 938 bin 168,51 lira, işlem miktarı ise 219,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 48 milyon 961 bin 91,76 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış222.300,001.313,80
En Düşük 218.100,001.309,00
En Yüksek221.900,001.324,60
Kapanış221.500,001.324,25
Ağırlıklı Ortalama 220.462,501.313,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)48.938.168,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg)219,6
Toplam İşlem Adedi16

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:57
  1. Altının Kilogramı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonları ilgilendiren karar! Saat 19:00'a kadar açık...
    1. Milyonları ilgilendiren karar! Saat..
    2. Ricardo Quaresma'ya kötü haber
    3. Döviz kurları
    4. FETÖ yine devrede! İşte DSP planı
    5. AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon..
    6. Futbol: Hazırlık maçı
    7. Shinji Kagawa, İstanbul'da
    8. NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!
    9. İhbarı değerlendiren ekipler tacirlere..
    10. Ruslar NATO uçağını kovaladı
    11. 2019 Asya Kupası finaline doğru
    12. Gazişehir Gaziantep'te Adana Demirspor..
    13. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a..
    14. "Sosyal Girişimcilik Ağı" AB..
    15. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    16. Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
    17. Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları
    18. Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç..
    19. Direğe çarpan otomobil kağıt gibi..
    20. ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek