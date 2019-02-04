İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 220 bin 400 lirayı, en yüksek 221 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 220 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 42 milyon 437 bin 714,29 lira, işlem miktarı ise 193,3 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 46 milyon 453 bin 478,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlarİstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: