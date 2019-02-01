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Altının kilogramı 220 bin 400 liraya geriledi

01 Şubat 2019 Cuma 16:55
Altının kilogramı 220 bin 400 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 220 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 220 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 91 milyon 57 bin 102,34 lira, işlem miktarı ise 411,7 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 101 milyon 848 bin 971,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış221.500,001.324,25
En Düşük 220.400,001.318,00
En Yüksek220.400,001.322,40
Kapanış220.400,001.322,00
Ağırlıklı Ortalama 220.400,001.320,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)91.057.102,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)411,7
Toplam İşlem Adedi19

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:55
  1. Altının Kilogramı

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